ФОТО | Они уже здесь! Максима Галкина с детьми заметили в юрмальском ресторане

„Видел его вчера на Йомас“, „Я видел его в Майори“, — пишут пользователи Instagram в комментариях к фотографии в соцсетях. Получается, что Галкин прибыл в Юрмалу задолго до 6 августа, когда запланирован его первый концерт в концертном зале „Дзинтари“.

В краткой беседе с Delfi управляющий заведением Veranda подтвердил, что Галкин и Пугачева там регулярные гости: „Они часто приезжают с семьями. В прошлом году на одно из мероприятий приезжала Алла с детьми, а в этот раз они приехали всей семьей — и Кристина с мужем“.

Он также добавил, что обычно посетители не фотографируют знаменитых гостей. „Я не могу с этим смириться, — говорит Янис. — Если им мешать, они больше не будут нашими гостями, а Максиму, по-моему, не нравится, когда его фотографируют“. Он вспомнил старые времена „Новой волны“ - многие звезды тогда приходили именно в ресторан Veranda, потому что здесь можно было спокойно и без помех поужинать.