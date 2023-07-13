„Вилла сдана до конца лета“: агент по недвижимости подтвердил приезд семьи Аллы Пугачевой в Юрмалу

„Вилла „Марта“ на данный момент занята, там живут люди. Посуточно в аренду она не сдается. Она предлагается максимум на весь сезон, ну или минимум на месяц“, — отметил прибалтийский риелтор.«Также вилла всегда арендуется только вся целиком. На данный момент она сдана до конца лета“, — добавил риэлтор.

К слову, стоит такая роскошь от 35 тысяч евро в месяц. Летом цена вырастает до 150 тысяч евро. Пугачева готова отдавать такие деньги, так как элитный особняк площадью 210 кв. м полностью оборудован для большой семьи.

Там есть большая гостиная, кухня, две спальни, ванные комнаты, а благодаря пристройкам также там есть четыре отдельных апартамента, библиотека, кинозал, художественная галерея, столовая и даже японский сад с камнями.

На днях и Кристина Орбакайте, которая путешествовала по Европе с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, поделилась кадрами из Юрмалы. По всей видимости, она приехала навестить маму.