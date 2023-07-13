Ведущую программы „Измены“ избил бойфренд, заподозрив в измене

„В мой день рождения меня избил мужчина, с которым я прожила вместе год. В любви. Как мне казалось. Насилие - это не норма. Ни в какой форме. Ни при каких обстоятельствах. У насилия не может быть оправданий или достаточно веских причин. Молчать о насилии или говорить о нем — личное дело каждого. Я говорю об этом потому, что уверена, это сможет помочь другим людям, попавшим в похожие ситуации“, — сообщила сама Татьяна Виноградова.

10 июля Виноградова отмечала свой день рождения в компании возлюбленного и друзей. На праздник даже прилетели из Москвы родители именинницы. Вечеринку на 12 человек устроили в отеле, принадлежащем другу семьи – также выходцу из России. Под утро Сергей перебрал со спиртным и ушел домой — они с Татьяной арендовали уютную виллу. Девушка последовала за ним.

Она увидела, что Сергей устроил в доме погром, тот обвинил ее в измене с хозяином отеля и избил. После сильного удара в лицо звезда экрана упала и потеряла сознание. По словам пострадавшей, она пришла в себя в луже крови. Сергея на тот момент на вилле уже не было. Мужчина скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Как рассказали подруги актрисы и телеведущей, Сергей лишь успел объяснить им, что его девушка якобы переспала с другим мужчиной. Однако именинница всё это время была на виду у всех.

Татьяна в свою очередь пояснила, что после приезда в Москву на лечение бойфренд вел себя странно, а порой и агрессивно. Он начал злоупотреблять алкоголем, между ними часто возникали конфликты, но до рукоприкладства прежде не доходило.

После инцидента Сергей выходил на связь с Виноградовой и слезно просил прощения. Однако она заявила, что не намерена мириться с домашним насилием. Позже мужчина удалил все сообщения и исчез, сообщает Telegram-канал Baza.