Ведущую программы „Измены“ избил бойфренд, заподозрив в измене
32-летняя ведущая шоу „Измены“ сама оказалась под подозрением в неверности. Её возлюбленный Сергей жестоко избил Татьяну Виноградову в день ее рождения, — сообщает The Voice.
„В мой день рождения меня избил мужчина, с которым я прожила вместе год. В любви. Как мне казалось. Насилие - это не норма. Ни в какой форме. Ни при каких обстоятельствах. У насилия не может быть оправданий или достаточно веских причин. Молчать о насилии или говорить о нем — личное дело каждого. Я говорю об этом потому, что уверена, это сможет помочь другим людям, попавшим в похожие ситуации“, — сообщила сама Татьяна Виноградова.
10 июля Виноградова отмечала свой день рождения в компании возлюбленного и друзей. На праздник даже прилетели из Москвы родители именинницы. Вечеринку на 12 человек устроили в отеле, принадлежащем другу семьи – также выходцу из России. Под утро Сергей перебрал со спиртным и ушел домой — они с Татьяной арендовали уютную виллу. Девушка последовала за ним.
Она увидела, что Сергей устроил в доме погром, тот обвинил ее в измене с хозяином отеля и избил. После сильного удара в лицо звезда экрана упала и потеряла сознание. По словам пострадавшей, она пришла в себя в луже крови. Сергея на тот момент на вилле уже не было. Мужчина скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
Как рассказали подруги актрисы и телеведущей, Сергей лишь успел объяснить им, что его девушка якобы переспала с другим мужчиной. Однако именинница всё это время была на виду у всех.
Татьяна в свою очередь пояснила, что после приезда в Москву на лечение бойфренд вел себя странно, а порой и агрессивно. Он начал злоупотреблять алкоголем, между ними часто возникали конфликты, но до рукоприкладства прежде не доходило.
После инцидента Сергей выходил на связь с Виноградовой и слезно просил прощения. Однако она заявила, что не намерена мириться с домашним насилием. Позже мужчина удалил все сообщения и исчез, сообщает Telegram-канал Baza.
Сейчас теледива не знает, как ей поступить, поскольку находится в другой стране. Она не стала обращаться в полицию, так как не верит, что там будут приняты какие-либо меры. В то же время девушка не чувствует себя в безопасности и опасается, что агрессивный кавалер вернется. Из-за этого Виноградова даже задумалась о продаже бизнеса на Бали и возращении в Россию.
„Кто бы и что не пытался вам объяснить после, как бы ни просил прощения, не плакал, не клялся и не оправдывал свой поступок - это ничего не меняет. Человек, позволивший себе насилие в ваш адрес, не считает вас за человека. И если вы с ним не согласны - уходите. Выбирайте себя. Никогда не прощайте насилие“, — добавила Татьяна. ⠀
Татьяна Виноградова запомнилась зрителям по роли ведущей провокационного шоу „Измены“ на канале „Ю“. Она также появилась в многочисленных фильмах и сериалах, в том числе „Интерны“, „След“, „Девочки не сдаются“. Последние три года Татьяна большую часть времени проводит на Бали, где у нее свой ресторан. На райском курорте девушка обосновалась с бойфрендом Сергеем из Киева, он тоже пытался простроить бизнес в Индонезии.