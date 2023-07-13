„Все пялятся! Что за манера!“: Лариса Гузеева обругала прохожих на курорте

На российских курортах сейчас ажиотаж, но звёзды привыкли к более комфортным условиям. Поэтому предпочитают хоть и с пересадками, но выбираться за границ. Самые популярные направления — Мальдивы, Арабские Эмираты и Турция. Ну а Лариса Гузеева не стала изменять своим традициям и снова выбрала для отдыха Болгарию.

Ведущая шоу „Голос 60+“ вышла на связь, опубликовав видео из отеля. Актриса пила кофе на балконе, с которого открывался живописный вид. Она призналась, что комфортно чувствует себя в Болгарии, поэтому любит здесь отдыхать. „Всем привет! А меня с отпуском! Я не очень люблю разнообразие в своей жизни. Мне нравится, когда всё стабильно, не меняется и всё хорошо. Я в своей любимой Болгарии, прямо обожаю! Всё мне здесь мило!“ —заявила Гузеева.

Впрочем, есть один момент, который не устраивает актрису. Лариса призналась, что ее раздражают любопытные люди, которые заглядывают в чужие окна. Ей даже пришлось отойти от края балкона, чтобы скрыться от глаз прохожих. „Ненавижу, когда люди идут: не выйти на балкон. Что за манера заглядывать в чужие окна и на чужие балконы! Прямо настроение испортилось“, — жалуется ведущая.