Николай Басков стал героем детективной истории

Речь идёт о песне „Натали“ (не той, что у Лепса). Хотя эта идея сразу могла показаться довольно странной. Какое отношение губернатор Пензенской области мог бы иметь к словам „его тоску по Натали хранила Болдинская осень“, „он ей дарил свои стихи“ и „прошли года, пройдут века, его любовь осталась с нами“?

Представитель Баскова Марина Наумова довольно быстро пояснила, что артист посвящал свою песню „Натали“ вовсе не дочери чиновника. И вообще изначально эта песня была ещё в репертуаре Евгения Мартынова, написана в 1980 году, когда Бочкарёва едва родилась, а её папа был ещё не губернатором, а начальником грузового автотранспортного предприятия. Кстати, исполнял её также эстонский певец Яак Йоала. Ну а Басков в свою очередь взял эту песню в своё репертуар в знак памяти Мартынову.