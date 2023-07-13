Николай Басков стал героем детективной истории
12 июля в Москве нашли мертвой 44-летнюю предпринимательницу Наталью Бочкареву (тёзку и однофамилицы актрисы). Наталья Бочкарева — дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, занимавшего этот пост с 1998-го по 2015-й годы. СМИ напомнили, что именно ей была посвящена одна из ранних песен из репертуара Николая Баскова.
Речь идёт о песне „Натали“ (не той, что у Лепса). Хотя эта идея сразу могла показаться довольно странной. Какое отношение губернатор Пензенской области мог бы иметь к словам „его тоску по Натали хранила Болдинская осень“, „он ей дарил свои стихи“ и „прошли года, пройдут века, его любовь осталась с нами“?
Представитель Баскова Марина Наумова довольно быстро пояснила, что артист посвящал свою песню „Натали“ вовсе не дочери чиновника. И вообще изначально эта песня была ещё в репертуаре Евгения Мартынова, написана в 1980 году, когда Бочкарёва едва родилась, а её папа был ещё не губернатором, а начальником грузового автотранспортного предприятия. Кстати, исполнял её также эстонский певец Яак Йоала. Ну а Басков в свою очередь взял эту песню в своё репертуар в знак памяти Мартынову.
Дело раскрыто.