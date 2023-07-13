ФОТО | С глаз долой! Меган Фокс скрыла татуировку с именем бывшего мужа

Тату с именем звезды „Беверли Хиллз 90210“ Брайана Остина Грина Фокс сделала в 2008 году, в браке родились трое детей, но в 2020-м пара распалась и официально завершила развод в 2022-м. Теперь на месте символичного „Brian“ в нижней части живота Меган расположилась черно-белая композиция из змеи и цветов. Фото работы в соцсетях поделилась татуировщица актрисы.

Чувства к нынешнему избраннику, музыканту Machine Gun Kelly, Фокс тоже решила увековечить на теле. На ключице она набила надпись „el pistolero“, что в переводе с испанского означает „стрелок“. К слову, последние месяцы в отношениях этой пары не все гладко. Об их расставании заговорили еще в феврале, но недавно Меган появилась на концерте возлюбленного несмотря на все слухи. Впрочем, даже если пара и расстанется, „пистолето“ можно будет считать и просто пистолетом.