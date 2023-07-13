Госпитализирована актриса Марина Неелова

По информации канала, актриса почувствовала себя плохо в начале июля и с болями в животе обратилась к врачу. После госпитализации были диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили биопсию. Сейчас Неелова находится под присмотром врачей.