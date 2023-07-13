Госпитализирована актриса Марина Неелова(3)
Советскую и российскую актрису Марину Неёлову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Все спектакли с участием 75-летней актрисы в московском театре „Современник“ отменены на неопределенный срок.
По информации канала, актриса почувствовала себя плохо в начале июля и с болями в животе обратилась к врачу. После госпитализации были диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили биопсию. Сейчас Неелова находится под присмотром врачей.
Народная артистка России известна по ролям в „Осеннем марафоне“, „Монологе“, картинах „Ты у меня одна“, „Дорогая Елена Сергеевна“ и многих других.