Последний шанс! В продажу поступили дополнительные билеты на концерт The Weeknd

Начиная с 19 июля (с 10:00) для членов концертного клуба Live Nation Estonia будет доступно очень ограниченное количество дополнительных билетов. Это последние билеты, которые достанутся только самым расторопным членам концертного клуба.

Также напоминаем всем поклонникам певца, что покупка билетов на вторичном рынке сопряжена со многими рисками – поскольку подлинность билета нельзя определить по его виду, велика вероятность того, что один и тот же билет уже был перепродан нескольким разным людям. В случае мошенничества организатор не сможет помочь или взять на себя ответственность.

Мы также рекомендуем прийти на концерт как можно раньше, чтобы избежать толчеи и толпы. На концертную площадку можно попасть заблаговременно, так как Морская сторона (Mere ala) Певческого поля открывается для посетителей за два часа до официального открытия ворот, т. е. в 14:00, чтобы сократить очереди. Все двери и вся территория открываются в 16:00. Мероприятие заканчивается до полуночи, точная программа будет опубликована непосредственно перед концертом.