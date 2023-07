Последний шанс! В продажу поступили дополнительные билеты на концерт The Weeknd

За сценическим псевдонимом The Weeknd стоит 32-летний канадский музыкант Абель Тесфайе, который в молодости не отличался самым примерным поведением. Однако после стычки с полицией из-за торговли наркотиками он решил изменить свою жизнь и помимо простой работы стал заниматься музыкой. Со стратегией он определился: сначала публиковаться в основном анонимно, а затем постепенно раскрывать себя. Успех пришел тогда, когда Оливер Эль-Хатиб, менеджер рэпера Дрейка, стал помогать продвижению музыканта, что привело к их более обширному сотрудничеству. The Weekend получил свою первую премию „Грэмми“ за саундтрек к фильму „Красота за безумием“ („Beauty Behind the Madness“), а также получил номинацию на „Оскар“ за свою песню Earned It (2015), написанную для фильма „Пятьдесят оттенков серого“ („Fifty Shades of Grey“). „Я думаю, что в тот момент звезды определенно были на моей стороне, – сказал он прессе. – Несмотря на то, что мы вложили в это много тяжелого труда, я просто чувствую, что оказался в нужном месте в нужное время“.