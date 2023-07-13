Санна Марин нашла новую работу

Председатель СДП и бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в список американского агентства Harry Walker Agency, предоставляющего услуги международных спикеров. Об этом сообщается на сайте агентства.

Согласно профилю спикера, Марин специализируется на геополитике, стратегической автономии, изменении климата и женском лидерстве. Среди ее выступлений указаны Давосский экономический форум и церемония вручения дипломов Нью-Йоркского университета (NYU).

В списке спикеров нью-йоркской фирмы – лауреаты Нобелевской премии, актеры, спортсмены, бизнес-лидеры и многие другие известные личности из самых разных слоев общества. В частности, экс-президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Санна Марин осенью уйдет с поста председателя СДП и станет рядовым депутатом.