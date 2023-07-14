Все в Тондилоо! На парковом концерте в Ласнамяэ выступит легендарная Анне Вески

„Анне Вески пользуется огромной популярностью не только в Ласнамяэ, но и по всей Эстонии. Честно говоря, я не могу представить себе юбилейную программу Ласнамяэ без ее выступления. Мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться концертом в парке Тондилоо 27 июля“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатный концерт легендарной Анне Вески состоится в четверг, 27 июля, в 18 часов в парке Тондилоо, по адресу ул. Кивила, 23.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Анне Вески приобрела особую популярность благодаря победе на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте в 1984 году. В Эстонии одной из ее самых известных песен стал хит Roosiaia kuninganna.

Районная управа просит всех слушателей концерта предпочесть общественный транспорт и не приезжать на праздник на автомобиле. Ближайшие к парку остановки – Priisle kauplus (автобусы № 12, 54, 60, 65) и K. Kärberi (автобусы № 9, 51, 58, 68).

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и включает в себя более 50 различных мероприятий и событий.