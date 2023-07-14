Шоубиз
14.07.2023, 11:00

Госпитализирована актриса Татьяна Васильева

 
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
ФОТО: Youtube

Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Актриса почувствовала себя плохо когда была дома, — уточняет телеграм-канал Mash.

У 76-летней артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе. Таблетки не помогали, и Татьяна Григорьевна попросила невестку вызвать скорую. Причиной плохого самочувствия считает стресс.

Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Врачи осмотрели её, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

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