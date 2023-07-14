Голливудского кина не будет: актеры бастуют

Таким образом, как отмечает издание, в забастовке примут участие более 150 тысяч актеров и актрис. Они присоединятся к сценаристам, которые продолжают бастовать более двух месяцев. Профсоюз объявил, что забастовка начнется в полночь по времени Лос-Анджелеса (10 утра по московскому времени).

Последний раз в истории Голливуда актеры и сценаристы проводили совместную забастовку в 1960 году, пишет The New York Times.

После того, как было объявлено о решении профсоюза, актеры фильма „Оппенгеймер“ Киллиан Мерфи и Эмили Блант покинули премьеру картины в Лондоне, сообщил режиссер Кристофер Нолан.

В ходе забастовки актеры не будут участвовать в съемках и рекламных кампаниях, а также присутствовать на премьерах фильмов и сериалов. Ранее из-за забастовки сценаристов уже отложили съемки нового сезона „Очень странных дел“ и сериала „Хитрости“.

В начале мая Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке. Она началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта. Сценаристы требуют более высокой оплаты труда, авторские отчисления за свои произведения, выходящие на стримингах, а также отрегулировать использование искусственного интеллекта. Среди требований актеров тоже есть регулирование использования искусственного интеллекта.