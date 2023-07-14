Единственный концерт в странах Балтии! В августе к нам приезжает Земфира

Земфира - живая легенда, чья музыка пережила время и продолжает вдохновлять многие поколения. Ожидается, что в эту ночь зрители услышат множество хитов Земфиры, а также песни из её нового альбома Borderline, которые продолжают волновать слушателей своей глубиной и искренностью.

Земфира уже давно заслужила звание одного из самых уважаемых и обожаемых артистов на современной музыкальной сцене. На данный момент певица проживает в Париже, куда переехала после начала войны в Украине, осудив российское вторжение.

Каждый концерт Земфиры - это особенное событие. Ее энергия, вокал и музыкальное мастерство создают уникальную атмосферу, которую невозможно забыть. Wondersala, величественный исторический зал в сердце Риги, будет идеальным местом для такого события.

Последний раз певица посещала страна Балтии с концертами семь лет назад - в 2016 году. Тогда она выступила как в Риге, так и в Таллинне.

Билеты на концерт 15 августа в Риге можно приобрести здесь.