„Орет себе“: Лайма Вайкуле прошлась по Шаману

Лайма Вайкуле готовится к предстоящему фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который соберет многих известных исполнителей. Накануне масштабного события Лайма порассуждала о силе вокала, попутно пройдясь по певцу SHAMAN. „Что касается популярной музыки, для меня главное — чувственность, какое-то электричество. Вот Эми Уайнхаус, она же не кричала, но душу просто разрывала. Тина Тернер… У них всех есть свое я. Ты точно видишь, что этот человек, он такой один. Звук, подача, характер, жизнь артиста, его переживания — там все это есть. Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка — не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту…“ — рассказала она в интервью латвийским журналистам.