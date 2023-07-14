92-летний Иван Краско находится в реанимации после второго инсульта

„Да, это правда. На даче Ивану Ивановичу стало плохо, он не смог встать. Перестал чувствовать ногу, речь стала нечеткая. Позвал на помощь сына, тот вызвал врачей. Приехала областная скорая и увезла его в больницу“, — поделился администратор.

Сообщается, что у артиста случился повторный инсульт. В январе Иван Иванович уже лежал в больнице с гипертоническим кризом, но тогда быстро пошел на поправку. Несмотря на частую госпитализацию, Краско всегда мог похвастаться неплохим здоровьем. Не раз говорил, что на нем все заживает, как на собаке. Актер в столь почтенном возрасте успевает даже ходить по ток-шоу и рассказывать о своих женщинах.

В начале июня Иван Иванович познакомил публику с молодой помощницей Дарьей Пашковой, которую назвал своей любовью. 28-летняя девушка ухаживает за звездой кино и живет с ним в одном доме. Впрочем, сама она утверждает, что является лишь сиделкой, к Краско относится как к дедушке, и вообще у неё есть бойфренд.

„Да, он сейчас находится в реанимации, его в 15.00 прооперировали. Инсульт случился, отказала левая рука и нога. Иван Иванович в тяжелом состоянии. Держим кулаки, чтобы выбрался и что всё будет хорошо“, — рассказала Дарья о нынешней ситуации с актёром.