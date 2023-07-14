„Не могу хорошо о Юре сказать“: мама основателя „Ласкового мая“ неожиданно раскритиковала Шатунова

Мама Кузнецова считает, что Шатунов получил больше любви и славы, чем ее сын. Валентину Алексеевну обижало то, что Юрий покупал квартиру за границей, путешествовал, гастролировал, а Сергей прозябал в нищете.

„Юра на концерте не говорил, что Кузнецов написал эти песни, что именно он помог ему подняться на большую сцену. Сыну было обидно. Я тоже всё понимала. Много у Сережи было неприятностей из-за Шатунова. Когда так поступают, как не выпить?!“ — заявила женщина в программе „СпецКорр“ на YouTube.

При этом Валентина Алексеевна уважала Юрия как музыканта. „Почему так вел себя? Ну такой человек был. Очень разочаровалась в нем. Относилась к Шатунову как к таланту, голос его неповторим. Как человек… не могу хорошо сказать“, — призналась родительница Кузнецова.

Женщина всю себя посвятила сыну: она ездила с Сергеем в Москву, ходила на репетиции, посещала закрытые тусовки. Личная жизнь у основателя „Ласкового мая“ не складывалась, поэтому он до конца своих дней нуждался в поддержке мамы.

„Шатунов, Шатунов, Шатунов… А главный-то кто? Кузнецов! Он песни написал, музыку. Серёже ничего не платили. Юра не хотел этого делать“, — категорично настроена 94-летняя Кузнецова.

„Сколько мы уже сделали. А сколько ещё сделаем...“ — обещал Шатунов во время одного из последних концертов. Судьба распорядилась иначе. Юрий умер 23 июня 2022-го от обширного инфаркта. Сергей ушел из жизни 7 ноября. У автора песен оторвался тромб.