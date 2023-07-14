Лобода - о своем новом сингле: фраза „среди событий, братьев и проституток“ обретает особый смысл

„Трек выворачивает наизнанку, обнажая все переживания текущего времени, говоря о том, что все в этой жизни может измениться, но музыка - вечна, а значит главное сегодня - оставаться собой, творить добро и танцевать, даже если сердце разрывается от боли“, - значится в его описании.

„Spogady“ создавался несколько месяцев командой авторов и аранжировщиков из Европы и Украины. Сингл представлен в лучших традициях танцевальной музыки, умело сочетая в себе сразу несколько музыкальных жанров от евродэнса до лайтхауза.

„Во времена, когда „цена репутации“ - определяется не поступками, а пустыми словами. Когда братья - это запятнанная история навсегда. Когда вчерашние герои оказываются в одночасье распяты толпой, а чувства и умы становятся объектами бесконечных манипуляций - фраза „среди событий, братьев и проституток“ обретает особый смысл. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток и правда обязательно побеждает“, - комментирует настроения нового трека сама певица.

Сингл можно уже услышать на всех цифровых платформах.