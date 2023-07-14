ВИДЕО | МакSим рассказала о своем алкоголизме и лечении в рехабе

По словам певицы, она слишком рано начала гастрольный тур после тяжело перенесенного COVID-19, и думала, что алкоголь придаст ей сил. „Я приехала не то что уставшая — я уже не могла стоять на ногах. Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось“, — рассказала она о сорванном концерте в Сочи.

По словам МакSим, она сожалеет о том, что подвела коллег и зрителей, а не о многомиллионных неустойках, которые пришлось заплатить из-за нарушения контрактов. По её словам, „ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя“ привести может только к большим потерям. „Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время“, — рассказала певица.

Абросимова также заявила, что решение приехать в реабилитационный центр добровольно стало для нее „огромным шагом“. Она добавила, что в клинике ее навещают дочери и товарищи по команде.

18 марта директор певицы Павел Назаров сообщил, что артистке стало плохо во время выступления в Сочи. PR-менеджер МакSим Яна Богушевская сказала, что еще днем – перед концертом — у Абросимовой поднялось давление, кружилась голова и появилось сильное недомогание. Она объяснила это „плотным графиком“ — перед сочинским выступлением МакSим пела 14 марта в Краснодаре. Во время выступления в Сочи МакSим исполнила только несколько песен, после чего без объяснений ушла со сцены. По словам организаторов, ей понадобилась помощь врачей.

В июне 2021 года МакSим перенесла COVID-19 в тяжелой форме, на несколько недель певицу вводили в искусственную кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.