Николай Дроздов опять в больнице. Что случилось?

Дроздов обратился за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем. По данным издания, у звезды начались воспалительные процессы внутренних органов.

Дочь Николая Дроздова Елена заявила, что „всё обошлось“. Зоологу могло быть хуже, если бы врачи скорой помощи вовремя не приехали. Дочь телеведущего, впрочем, не уточнила, что именно произошло с ним. А друг Дроздова художник Константин Мирошник умудрился опровергнуть эти слова. Он сообщил, что причиной посещения больницы были вовсе не воспаления внутренних органов, а плановые процедуры. Художник объяснил, что после перелома у него ухудшилось зрение на один глаз. Чтобы оно не падало, зоолог ходит на капельницы. Но возникает вопрос, давно ли на плановые процедуры отвозит скорая помощь и что в таком случае означают слова „всё обошлось“.

А ещё один друг семьи, композитор Дмитрий Дунаев, рассказал совсем другую историю. „У Николая Николаевича состояние отличное. Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры. Чувствует он себя сейчас хорошо. Врачи еще несколько дней подержат его в больнице для того, чтобы привести его организм в порядок. Сами понимаете, что 86 лет, желудок очень чувствителен к разного рода продуктам, поэтому ничего страшного не происходит“, — сообщил Дунаев.

Не так давно Дроздов признался, что страдает от осложнений после перелома ребер. По словам телеведущего, он до сих пор ходит с катетером после перелома и не может полноценно дышать. Также он рассказывал, что воспаление его левого легкого до сих пор не прошло. Дроздов занимался специальным комплексом упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание.