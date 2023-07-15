Ивану Краско провели экстренную операцию, но его состояние остается тяжелым

Изначально Краско планировали перевести в обычную палату после операции. Пашковой написали, чтобы она подъехала в больницу, так как артисту нужна была сиделка. Однако через несколько часов 92-летнему Краско стало хуже. В итоге было принято решение оставить его в реанимации.

Пашкова рассказала, что после операции Краско путает медиков со своей помощницей и называет всех её именем. Также, по её словам, актеру дают сильные лекарства, от которых его клонит в сон.

„Дарья его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. — переживает сын Краско Фёдор. — И на ночь ей не разрешили остаться, сказали, чтобы она ехала домой. Не так всё плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже“.

По данным Telegram-канала Mash, у Краско поражено вещество мозга правой теменной доли, а врачи ставят неблагоприятные прогнозы. Артисту диагностировали обширный инсульт. Медики прогнозируют, что постинсультная тромболитическая терапия звезде уже не поможет.

Самочувствие Краско также усугубляется из-за осложнений от его прошлых болезней. Последние 25 лет артист страдает от артериальной гипертензии, повышенного давления и нарушения кровообращения в мозге.