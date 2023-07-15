Состояние Татьяны Васильевой ухудшилось... или она уже дома?

76-летнюю народную артистку России Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. А источник другого телеграм канала — Baza — уверяет, что речь идёт о нейрореанимации.

Инсайдер уточнил, что в палате интенсивной терапии актриса пробудет сутки под наблюдением врачей. В больнице рассказали, что после госпитализации утром 14 июля Васильевой сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз, но признаков инсульта не нашли.

Из-за частых головокружений, на которые жаловалась артистка, медики якобы поставили ей диагноз „вертебро-базилярная недостаточность“ — нарушение функций мозга из-за снижения кровообращения, а также из-за артериальной гипертензии.

Запутала всё сама Васильева. „Я уже дома. Всё в порядке. Сделали укол. Чувствую себя очень хорошо, все нормально“, — сказала она журналистам.