15.07.2023, 15:30
Спустя полгода после смерти дочери Элвиса Пресли названа ее причина
ФОТО: | REUTERS
Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет в январе 2023 года. Известно, что она была госпитализирована после остановки сердца, но несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось, — напоминает Gazeta.
По заключению судмедэксперта округа Лос-Анджелес, осложнения после бариатрической операции стали причиной смерти Лизы Мари Пресли, дочери певца Элвиса Пресли. Информацию об этом сообщает Associated Press.
В документе отмечается, что смерть Мари Пресли была вызвана непроходимостью тонкого кишечника, которая стала последствием проведенной ею операции по снижению веса несколько лет назад. После некоторого времени у нее возникли осложнения, и певица жаловалась на боли в животе.