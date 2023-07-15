Спустя полгода после смерти дочери Элвиса Пресли названа ее причина

В документе отмечается, что смерть Мари Пресли была вызвана непроходимостью тонкого кишечника, которая стала последствием проведенной ею операции по снижению веса несколько лет назад. После некоторого времени у нее возникли осложнения, и певица жаловалась на боли в животе.