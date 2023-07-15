Джеймс Кэмерон не будет экранизировать трагедию погибшего батискафа „Титан“

„Катастрофа „Титана“ может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю „Титаника“, что кажется естественным сделать и этот шаг“, — говорит инсайдер.

Осведомленный источник также отметил, что режиссёру якобы будет предоставлено достаточно времени и денег, чтобы изучить трагедию. „Инсайдеру“ известно также, что продюсеры хотят видеть в главных ролях актеров Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани.

Впрочем, вся эта история оказалась банальной выдумкой. Издание The Sun не входит в число очень надёжных. Например, в рейтинге 2020 года в британии оно оказалось на 15-м месте: доверяли его информации 16 процентов опрошенных, не доверяли — 60. К слову, самый высокий рейтинг доверия тогда оказался у BBC News (64%), самый низкий рейтинг недоверия — у Financial Times (9%).

В итоге слухи прокомментировал и сам режиссёр. „Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в медиа, но сейчас мне нужно это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate и никогда не буду вести“, — написал Кэмерон.

Связь с батискафом „Титан“ пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам „Титаника“ в Северной Атлантике. 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня. Члены экипажа числятся погибшими.