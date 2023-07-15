Чем можно заразиться во время орального секса

Большинство людей полагают, что оральный секс — самый безопасный. Но он, разве что, не ведет к нежелательной беременности, но никак при этом не уменьшает риски заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

Порой трудно определить степень опасности, потому что непонятно, как именно передалась та или иная инфекция: оральный секс нередко совмещается с традиционными видами секса, предполагающими проникновение.

„Чаще всего во время орального секса передаются сифилис, гонорея и генитальный герпес. Хламидиоз, ВИЧ, все виды гепатитов передаются редко, однако такой риск тоже существует“, — предупреждает доктор.

В большинстве случаев заражение происходит во время контакта инфицированных биологических жидкостей (предэякуляционная жидкость, сперма, вагинальные выделения, менструальная кровь) с поврежденными кожными покровами или слизистыми.

То есть, наличие порезов, царапин, ссадин, язвочек на гениталиях, губах или в ротовой полости увеличивают риски в несколько раз, потому как дают возможность вирусам и бактериям быстро проникнуть в кровеносное русло или инфицировать клетки слизистой.

Как обезопасить себя от инфекций во время орального секса

Используйте барьерные средства защиты. Для мужчин — презервативы, для женщин — латексные салфетки. Латексная салфетка — это квадратная салфетка из латекса или полиуретана, которой можно прикрыть женские гениталии и/или анус при оральном сексе. Нельзя использовать спермицидные смазки совместно с барьерными средствами контрацепции, они изменяют структуру латекса.

Избегайте орального секса, если у вас или вашего полового партнера есть ссадины, царапины, язвочки на гениталиях или во рту.

Не стоит чистить зубы непосредственно перед оральным сексом, так как щетка может повредить десна и тем самым откроет ворота для инфекций.

Оральный секс не такой безопасный, каким кажется на первый взгляд. Однако при соблюдении простых правил можно забыть о рисках и наслаждаться моментом.