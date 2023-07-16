16.07.2023, 10:06
На святое покусились! Нейросеть спела песню МакSим голосом Егора Летова(4)
ФОТО: Youtube
Нейросеть исполнила песню МакSим „Знаешь ли ты“ голосом основателя группы „Гражданская оборона“ Егора Летова. Видео опубликовал YouTube-канал AI Guitarist.
Как пишет автор канала, его нейросеть называется „АйЛетов“ (AILetov). Она исполняет „нейрокаверы“ и любит певицу МакSим.
В комментариях к видео пользователи удивляются исполнению и пишут, что Летов здесь звучит „как живой“ и все нюансы голоса были переданы нейросетью. Пользователи также просят автора канала сделать теперь обратное действие — записать в исполнении нейросети трек „Гражданской обороны“, который „споет“ МакSим.