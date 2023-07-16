„Вынужден вырвать Москву из себя“: Анатолий Белый рассказал о жизни в эмиграции

Речь о возвращении в Россию не идет. Анатолий Белый лишь время от времени говорит о городах, по которым тоскует. Например, он бы с удовольствием прошелся по московским улицам и навестил свой дом. Также артист съездил бы на гастроли в Северную столицу, но пока это лишь в мечтах…

„Люблю Москва и обожаю Петербург. Эти два города — больная для меня история. Вынужден был вырвать их из себя. Две половинки одного сердца — Москва, Питер и Украина“, — заявил актёр в программе „Голос Америки“*.

50-летний Белый не жалеет об эмиграции, наоборот, он счастлив, что перевез жену и наследников в Израиль. „В моем случае отъезд — это спасение. Свои проблемы есть во всех странах, и в Америке, но своим детям хочу дать другое образование. А они вырастут и решат, где им жить“, — отметил Анатолий.

При этом артист не скрывает, что ему трудно было прощаться с театром, которому посвятил 20 лет жизни. „Я не мог кинуть театр, потому что на мне была большая нагрузка — четыре роли. Был готов улететь утром 25 февраля, но жена сказала: „Толь, соберись“. И ко мне пришло осознание, что не могу подставить театр, где служил верой и правдой. Я обожаю МХТ! — подчеркнул актер. — Стены театра меня питали, но… Что касается увольнения, то были запросы от ребят в погонах. В марте-апреле приходили и намекали, что я не должен работать. Костя Хабенский меня отстаивал, но потом я сам пришел к нему и сообщил об отъезде. Ребята вздохнули, я думаю“.

Весной супруга Анатолия приезжала в Россию по семейным делам. Инесса фотографировала мужу знакомые окрестности и квартиру, в которой они жили. Белый не скрывает — у него сжималось сердце, но обратного пути нет… Во всяком случае, при Путине.