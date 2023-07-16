„Нас не станет — и слава богу“: Сати Казанова предрекла уничтожение человечества

Сати Казанова беспокоится за планету, сетуя на пренебрежительного отношение к ней людей. Артистка опасается, что это может привести к трагическому исходу, который, впрочем, наступит нескоро.

„Есть ли у нас шанс не слететь Земли, а остаться на ней жить? Согласно пураническим писаниям, а это единственное, на что я опираюсь, потому что все, что сейчас наука доказывает, было написано тысячелетия назад. Мы сейчас живем в Железном веке. Веке раздора, разрушения, разврата. Мы только в начале. Мы прожили только пять тысяч лет, а там еще четыреста с чем-то тысяч остается. Дальше — хуже. Мы завершим этот век полным разрушением и, видимо, полным исчезновением такого вида, как человечество, с этой прекрасной планеты“, — поделилась откровениями певица.

Казанова напоминает, что природа хоть и терпелива, но может в любой момент смахнуть людей катаклизмами. „Нам кажется, что мы что-то для нее можем сделать. И те уроны, которые ей причиняем, действительно страшные. Но, поверьте, как только мы сами создадим условия, чтобы она нас стряхнула с себя, она за несколько десятков лет восстановится. Останутся грибы, плесень, инфузории-туфельки, а нас не станет — и слава Богу“, — говорила исполнительница.

Сати видит спасение в молитвах. Она жалеет тех, кто отрицает существование Бога. „Железный век — самый короткий и самый стремный. Но мы в нем живем и он, кстати, самый интересный для тех духовных возможностей, которые предоставляет. Если говорится, что в Золотом веке, чтобы соприкоснуться с божественным сознанием, нужно было делать неимоверные усилия, длинные ритуалы, то, как говорят писания, в Железном веке достаточно повторять имена Бога. Нас не должно волновать останемся ли мы как человечески вид, нас должно волновать, что станет с нашей душой“, — говорила она в шоу „Игра в классиков“.