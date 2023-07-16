Хаяо Миядзаки выпустил свой последний фильм

„Мне кажется, мультфильмы Миядзаки стали современным культурным наследием не только Японии, но и всего мира. И замечательно, что такие великие картины предназначены в первую очередь для детей, а не для скучающих взрослых. Сегодня я пришел на показ со своими сыном. Надеюсь, „Как поживаете?“ понравится ему не меньше, чем „Мой сосед Тоторо“, — поделился один из зрителей.