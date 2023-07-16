16.07.2023, 18:00
Хаяо Миядзаки выпустил свой последний фильм
ФОТО: | EPA
В кинотеатрах Японии начался показ последнего аниме Хаяо Миядзаки „Как вы поживаете?“. Предполагается, что эта картина станет последней в карьере 82-летнего аниматора.
В основу сценария картины легла одноименная книга японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика после смерти отца.
„Мне кажется, мультфильмы Миядзаки стали современным культурным наследием не только Японии, но и всего мира. И замечательно, что такие великие картины предназначены в первую очередь для детей, а не для скучающих взрослых. Сегодня я пришел на показ со своими сыном. Надеюсь, „Как поживаете?“ понравится ему не меньше, чем „Мой сосед Тоторо“, — поделился один из зрителей.