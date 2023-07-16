Кино
16.07.2023, 18:00

Хаяо Миядзаки выпустил свой последний фильм

 
JAPAN CINEMA
JAPAN CINEMA
ФОТО: KIMIMASA MAYAMA | EPA

В кинотеатрах Японии начался показ последнего аниме Хаяо Миядзаки „Как вы поживаете?“. Предполагается, что эта картина станет последней в карьере 82-летнего аниматора.

В основу сценария картины легла одноименная книга японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика после смерти отца.

„Мне кажется, мультфильмы Миядзаки стали современным культурным наследием не только Японии, но и всего мира. И замечательно, что такие великие картины предназначены в первую очередь для детей, а не для скучающих взрослых. Сегодня я пришел на показ со своими сыном. Надеюсь, „Как поживаете?“ понравится ему не меньше, чем „Мой сосед Тоторо“, — поделился один из зрителей.

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