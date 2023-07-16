Умерла актриса Джейн Биркин

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1966 году Биркин появилась в фильмах „Фотоувеличение“ Микеланджело Антониони и „Калейдоскоп“ Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме „Слоган“ 1969 года, снятом Пьером Гримблой, главную мужскую роль в нем сыграл Серж Генсбур, который на долгие годы стал партнером Биркин.

Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в фильмах „Смерть на Ниле“ (Death on the Nile, 1978), „Очаровательная проказница“ (La Belle Noiseuse, 1991) и других.

В 1969 году Биркин, переехавшая во Францию, записала с Генсбуром знаменитую песню „Je tʼaime… moi non plus“. В 1976 году вышел одноименный фильм „Я тебя люблю… Я тебя тоже нет“ с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За участие в фильме Биркин была номинирована на французскую кинопремию „Сезар“.