ФОТО | В Таллинне прогремел фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games

Состоялись соревнования Ghetto Basket, которые протекали в рамках этапа „Балтийской лиги по баскетболу 3х3“ в 6 различных группах, где команды боролись не только за призовые места, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинговые очки „FIBA 3x3“. На турнире участвовали команды из Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии и Америки.

Также с большим количеством команд в разных возрастных группах прошли соревнования по футболу 3 на 3 Ghetto Football и по флорболу 3 на 3 Ghetto Floorball.

В программе Ghetto Dance любой желающий смог показать свои таланты, выступая перед публикой и жюри. Танцоры соревновались один на один в трёх танцевальных направлениях Hip-Hop, Dancehall и „Breaking“.

На бойцовском турнире Ghetto Fight зрители лицезреи как лучшие бойцы Эстонии сражались против спортсменов из Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Ливана, Узбекистана и Таджикистана.

Также на турнире присутствовал главный дизайнер и художник Ghetto Games Владислав Лакше, который уже на протяжении 15 лет рисует различные дизайны, благодаря которым об уличных играх узнают не только в Балтии, но также за ее пределами. Лакше за время своей карьеры успел поработать с такими брендами, как Nike, Converese, Pumа, Adidas и многими другими популярными марками, а также сотрудничал в качестве главного дизайнера в топовых баскетбольных командах NBA.

В течение всего дня для зрителей и участников проводилась развлекательная шоу-программа, конкурсы и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллинна.