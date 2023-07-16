Ничего себе! Концерт Макса Коржа почти распродан

Организаторы концерта беспокоятся за местных жителей, которые могут не попасть на мероприятие, так как на концерт едет тысячи поклонников из-за рубежа.

„На сегодняшний день не осталось практически ни одного сидячего места. Мы не верили, но Корж заставил в это поверить и все сводится к тому, что будет продан весь стадион „Даугава“. А это более 35 тысяч человек. Мы всячески пытаемся расширить стоячую зону насколько это возможно“ - рассказал один из представителей организаторской компании „Party Pa“.

Концерт Коржа традиционно посетят гости из Украины, Беларуси, Польши, Испании, Франции, Великобритании и других стран.Организаторы концерта сообщили, что ажиотаж вокруг мероприятия возрастает с каждым днём и концерт всегда стоит на первом месте в топе продаж.

„Это будет настоящее шоу. В данный момент мы всеми силами собираем пиротехнику, свет и звук из множества стран Европы, чтобы воплотить то, что задумала команда Макса Коржа“, - рассказывает представитель технического отдела концерта. — „Для такой большой площадки нужно большое количество фейерверков, пиротехники, дымовых установок и множества различных технических составляющих, которые почувствует каждый гость концерта во всех зонах“.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Билеты на концерт доступны на официальной странице мероприятия www.korzhriga.lv.