Александр Серов возмутился в Беларуси белорусским языком

В день открытия Международного фестиваля в Витебске утренним поездом прибыли главные российские звезды, среди которых был Александр Серов. Как сообщает „МК“, певец не был настроен на общение и старательно избегал камер и ответов на любые вопросы. Когда же его поприветствовали представители фестиваля на родном языке, он возмутился, что с ним говорят по-украински.

„Белорусы поприветствовали его на родном языке, на что Серов немедленно возмутился: „А почему вы говорите со мной по-украински?“ Несколько растерявшиеся встречающие перешли на русский и пояснили, что вообще-то пользовались родным им белорусским языком“, — передает издание, отмечая, что исполнитель смутился и поспешил уехать.

Судя по дальнейшей реакции певца, объяснения он не выслушал или не понял. В беседе с „Подъёмом“ Серов настаивает, что с ним говорили по-украински. „Ко мне обратились на украинском языке, когда я садился в машину. Я спросил: почему на украинском говорите? Что-то невнятно сказали, и всё — я уже закрывал окно и уезжал“, — прокомментировал ситуацию упрямый Серов.