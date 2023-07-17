Рэпер Gameboy Tetris уходит из мегапопулярной эстонской группы. Какие планы дальше?

„Мне уж точно не грустно. Все же это было чисто мое собственное решение. Иногда просто приходит время двигаться дальше. Надеюсь, что у группы без меня все будет хорошо“, - обосновал Gameboy Tetris свое решение.

При этом Gameboy Tetris не собирается завязывать с музыкой. „Если все пойдет по плану, то мой дебютный альбом можно будет услышать уже этой зимой“, - обнадеживает он фанатов.

Павел Бочаров ака Gameboy Tetris родился в Хаапсалу и позже переехал в Таллинн, в Ласнамяэ. В 2016 году он привлек внимание рэп-группы из Вызу 5Miinust.

Летом 2019 года Gameboy Tetris и Nublu выпустили хит „Für Oksana“, который многие знают по словам „Привет, город Нарва“. У снятого в Ида-Вирумаа видео сейчас почти 6 млн просмотров на YouTube.