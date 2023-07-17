Звезда K-pop B.I даст в Таллинне специальный концерт
Любимый миллионами южнокорейский музыкант, певец, автор песен и продюсер B.I порадует своих эстонских фанатов специальным концертом, который пройдет в Таллинне, в Литейном цехе Ноблесснера 3 октября 2023 года. Этот концерт обещает быть завораживающим музыкальным опытом, особенно для тех, кто любит его оды молодости и любви, одухотворенные легким постапокалиптическим вайбом.
Начиная с выхода его первого сольного альбома в 2021 году, B.I, настоящее имя которого Ким Ханбин, имеет большой успех в музыкальной индустрии. Его дебютный альбом „Waterfall“ достиг невероятной популярности, а видеоклип на сингл „Illa Illa“ побил рекорд по количеству просмотров на YouTube среди сольных мужчин-исполнителей K-pop, за 24 часа превысив 10 миллионов. Time Magazine признал альбом одним из лучших K-pop альбомов года.
Однако это было бы совершенно невозможно, если бы не фанаты B.I. Дело в том, что в 2019 году у Кима был конфликт с южнокорейскими властями из-за проблем с марихуаной и ЛСД, и артист закрылся от публики и даже подумывал о том, чтобы попрощаться с музыкой. „Но даже тогда, когда я был в глубокой дыре и хотел отказаться от музыки, мои фанаты присылали мне оборудование и инструменты, чтобы я продолжил работать“, – рассказывал артист каналу MTV. – „Когда мы объединились вновь, вместе мы испытывали невероятное количество разных эмоций от грусти до радости. Любовь, которую я могу дарить, растет благодаря той любви, которую дарят мне“.
B.I пытается раздвигать границы, существующие в корейской музыке, и это очень заметно как в его совместных работах, так и в выступлениях. Он стал первым азиатским и K-pop-артистом, который выступал в серии Grammy.com GLOBAL SPIN, тем самым еще больше усилив свое влияние на мировую музыку. Свой продюсерский талант B.I использовал в работе с коллективом iKON, создавая с ними такие сенсационные хиты, как „My Type“, „Love Scenario“ и „Goodbye Road“, насчитывающие в Spotify свыше 400 миллионов прослушиваний.
Кроме того, талантливый молодой человек сотрудничал с такими знаменитыми продюсерами, как Stereotypes и Cory Enemy, а также работал с восходящими звездами Destiny Rogers и Tyla Yaweh над совместным синглом „Got It Like That“. B.I объединил силы с Bipolar Sunshine и индонезийским артистом Afgan, чтобы с песней „Lost at Sea“ объединить восток и запад.
Всемирно известный альбом B.I „Loved or Loved Part 1“, созданный при участии обладателей „Грэмми“ Stereotypes и Nic Lee, достиг невероятного успеха. Композиция „BTBT“, записанная при участии Soulja Boy и Devita, была прослушана более 100 миллионов раз и заняла первое место в региональном чарте Spotify 50. Times Magazine, NME и Teen Vogue признали ее одной из лучших K-pop-песен 2022 года.
„Когда мы молоды, в нас кипит страсть и мы ничего не боимся“, – говорит B.I, ссылаясь на свой альбом, посвященный юношеской любви. „Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Но когда ты взрослеешь, ты вынужден заботиться о многих вещах, не так ли? И ты становишься осторожнее – особенно в том, что касается любви“.
Второй, очень ожидаемый, студийный альбом B.I под названием „TO DIE FOR“ вышел в свет 1 июля. Это говорит о широте диапазона его эмоций и опыта, в котором есть место мечтам, любви и молодости. Альбом состоит из коллабораций с артистами, выступающими в самых разных жанрах, среди которых Jessi, Crying Nut, BIG Naughty, Kid Milli и Lil Cherry. „TO DIE FOR“ убедительно повествует о природе юности и ее самых значительных моментах.
Предстоящий концерт в Таллинне – это прекрасная возможность для фанатов B.I стать свидетелями его уникального таланта и его стремления создавать музыку, стирающую границы между разными культурами.
B.I выступит в Таллинне, в Литейном цеху Ноблесснера 3 октября 2023 года. Продажа билетов членам концертного клуба Live Nation Estonia уже началась. В свободную продажу на сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в 10:00 часов 21 июля.