Звезда K-pop B.I даст в Таллинне специальный концерт

Кроме того, талантливый молодой человек сотрудничал с такими знаменитыми продюсерами, как Stereotypes и Cory Enemy, а также работал с восходящими звездами Destiny Rogers и Tyla Yaweh над совместным синглом „Got It Like That“. B.I объединил силы с Bipolar Sunshine и индонезийским артистом Afgan, чтобы с песней „Lost at Sea“ объединить восток и запад.