Звезда K-pop B.I даст в Таллинне специальный концерт

Начиная с выхода его первого сольного альбома в 2021 году, B.I, настоящее имя которого Ким Ханбин, имеет большой успех в музыкальной индустрии. Его дебютный альбом „Waterfall“ достиг невероятной популярности, а видеоклип на сингл „Illa Illa“ побил рекорд по количеству просмотров на YouTube среди сольных мужчин-исполнителей K-pop, за 24 часа превысив 10 миллионов. Time Magazine признал альбом одним из лучших K-pop альбомов года.

Однако это было бы совершенно невозможно, если бы не фанаты B.I. Дело в том, что в 2019 году у Кима был конфликт с южнокорейскими властями из-за проблем с марихуаной и ЛСД, и артист закрылся от публики и даже подумывал о том, чтобы попрощаться с музыкой. „Но даже тогда, когда я был в глубокой дыре и хотел отказаться от музыки, мои фанаты присылали мне оборудование и инструменты, чтобы я продолжил работать“, – рассказывал артист каналу MTV. – „Когда мы объединились вновь, вместе мы испытывали невероятное количество разных эмоций от грусти до радости. Любовь, которую я могу дарить, растет благодаря той любви, которую дарят мне“.

B.I пытается раздвигать границы, существующие в корейской музыке, и это очень заметно как в его совместных работах, так и в выступлениях. Он стал первым азиатским и K-pop-артистом, который выступал в серии Grammy.com GLOBAL SPIN, тем самым еще больше усилив свое влияние на мировую музыку. Свой продюсерский талант B.I использовал в работе с коллективом iKON, создавая с ними такие сенсационные хиты, как „My Type“, „Love Scenario“ и „Goodbye Road“, насчитывающие в Spotify свыше 400 миллионов прослушиваний.

Кроме того, талантливый молодой человек сотрудничал с такими знаменитыми продюсерами, как Stereotypes и Cory Enemy, а также работал с восходящими звездами Destiny Rogers и Tyla Yaweh над совместным синглом „Got It Like That“. B.I объединил силы с Bipolar Sunshine и индонезийским артистом Afgan, чтобы с песней „Lost at Sea“ объединить восток и запад.