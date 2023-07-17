Сына Ефремова отдали психиатрам, а дочь бросила учебу

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей московской квартиры. Из-за тяжелой травмы, медики провели срочную операцию — процедуры по сращению кости таза и бедер. Наследник звезды потерял много крови и у него случилась анемия. Недавно ему также провели трепанацию черепа из-за сильного отека мозга.

Третьего июля Ефремов-младший пришел в себя после комы и пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня стало известно, что врачи решили перевести Николая Ефремова в другую больницу по настоянию психиатра. По мнению специалиста, пациент должен продолжить восстановление в учреждении, где есть соматопсихиатрическое отделение.

Николай все еще остается в тяжелом состоянии: дышит самостоятельно и находится в сознании, может шевелить конечностями, хотя остается в аппарате фиксации тазовой кости.

В понедельник 31-летний актер будет выписан из реанимации, но в связи с нестабильным моральным состоянием, он отправится не домой, а в другую клинику. Обычно в соматопсихиатрическое отделение кладут пациентов с интоксикационными психозами, острые или затяжными психотическими состояниями, после свежих черепно-мозговых травм.

А дочь Михаила Ефремова и его нынешней супруги, Софьи Кругликовой, в прошлом году подала документы на факультет „Медиакоммуникации“ Высшей школы экономики. Из-за высокого конкурса Вера не прошла ни на платное, ни на бесплатное отделение. Тогда дочь именитого актера решила сделать иной выбор и пойти получать знания по бакалаврской программе „Управление в креативных индустриях“ на коммерческой основе. Год обучения в вузе стоил ее родителям больших денег — 10 тыс. евро по „довоенному“ курсу.

По словам коллеги Михаила Ефремова, Вера быстро поняла, что учиться в ВШЭ ей не хочется — забрала документы из вуза и отправилась на поиски себя. Девушка начала работать на съемочных площадках, выполнять любую работу, которую ей могли предложить. Наследница артиста успела побывать в должности помощника, ассистента, заняться рекламой.

Наконец, она нашла свое призвание и в этом году определилась с будущей сферой деятельности — Вера пошла по стопам отца. Она долго готовилась к поступлению в театральный вуз, прошла вступительные испытания, а значит — продолжит династию актеров. Сообщается, что 18-летняя Вера Ефремова зачислена на первый курс Школы-студии МХАТ, несмотря на огромный конкурс. Стоит отметить, на одно место в престижном театральном вузе претендуют около 100 человек.