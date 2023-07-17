Актриса фильма „Все умрут, а я останусь“ попыталась уйти из жизни

37-летнюю актрису доставили в больницу с отравлением. В разговоре с медиками она призналась, что хотела совершить самоубийство. По какой причине — неясно. Теперь Ольгой занимаются врачи.

Ольга Шувалова снималась с 14 лет, начав с сериалов „Агент национальной безопасности“, „Спецназ“, „Опера“, „Улицы разбитых фонарей“. Сыграла одну из главных ролей в фильме „Все умрут, а я останусь“. В 2010 году на Каннском кинофестивале представляла фильм „Счастье моё», в котором также исполнила одну из главных ролей.

Кроме того, именно она — та самая „девушка по городу шагает босиком“ в клипе Вячеслава Бутусова.