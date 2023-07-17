ВИДЕО | Пух и перья: критик Соседов устроил истерику в отеле

В ролике Соседов пародирует издаваемые нарушителями звуки и эмоционально описывает произошедшее. „Я считаю, что это вредительство просто. Ладно это была бы музыка... А это днем какое-то чтение стихов Бродского“, — недоумевает критик. „Пух и перья“, которые обещал Соседов в случае большой обиды, как оказалось, выглядят так:

Сергей Соседов — российский журналист и музыкальный критик. С 2021 года по январь 2023-го он был членом жюри белорусской версии проекта Х-фактор. Интересно, что с 2010 по 2015 он занимался тем же в украинской версии шоу. А 15 января 2023 года Соседов был внесен в санкционный список Украины из-за публичной поддержки войны в Украине и критики российских звезд, которые выступили против.