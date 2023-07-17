В сентябре джазовый пианист Хольгер Марьямаа даст три больших концерта в Эстонии
Зарекомендовавший себя в джазовом мире Нью-Йорка пианист Хольгер Марьямаа со своими друзьями-музыкантами даст в сентябре первые крупные концерты в Эстонии.
13 сентября в концертном зале Alexela, 14 сентября в концертном зале Vanemuine в Тарту и 16 сентября в Vaba Lava в Нарве Марьямаа выйдет на сцену со своим трио, в котором также играют Хейкко Реммель (контрабас) и Юсси Лехтонен (ударные). Особый гость концертов – ярчайший саксофонист Америки Чад Лефковиц-Браун (США).
На данный момент это самые крупные концерты Марьямаа в Эстонии. После Таллинна, Тарту и Нарвы гастроли музыкантов продолжатся во Франции и Испании.
По словам Хольгера Марьямаа, он с нетерпением ждет встречи с эстонской публикой. „Мне удавалось выступать в Эстонии по несколько раз в год, и все эти концерты проходили в незабываемой атмосфере, а публика принимала меня просто восхитительно. Будь то наш любимый джаз-клуб Philly Joe's или недавно завершившийся TAFF: fest в Хаапсалу. Такие удивительно теплые отзывы слушателей вдохновили нас на серию из трех концертов, два из которых пройдут за пределами Таллинна: в этот раз в Тарту и Нарве. Я знаю, что в этих городах тоже очень много ценителей джаза и наших поклонников, с которыми мы надеемся встретиться в сентябре“, – сказал Марьямаа.
Хольгер Марьямаа родился в Таллинне (27 сентября 1992 года) и вырос в семье музыкантов. Он был удостоен множества наград как в джазе, так и в классической музыке, в том числе: гран-при XXIV Международного конкурса джазовых пианистов (Вильнюс, Литва, 2013); вторая премия на II Международном таллиннском конкурсе пианистов (Таллинн, Эстония, 2011). В 2018 году он вышел в полуфинал конкурса джазовых пианистов имени Телониуса Монка (в 2019 году этот конкурс был переименован в Международный конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока). Он получил премию „Молодой джазовый талант Эстонии (Таллинн, Эстония, 2013) и был удостоен титула „Джазовый музыкант года“ (Таллинн, Эстония, 2021). Хольгер Марьямаа выступал в США и во многих странах Европы и Азии. В последние годы его можно было увидеть на таких всемирно известных фестивалях, как Сеульский джазовый фестиваль (2023) и Джазовый фестиваль в Монтре, на таких именитых площадках, как Dallas Symphony, Atlanta Symphony Hall, Sony Hall, Lincoln Center (Dizzy's Club), Mezzrow Jazz Club, Smalls Jazz Club, Blue Note Tokyo, Blue Note New York (2019-2023), Blue Note Beijing, Blue Note Jazz Cruise, Blue Note Shanghai и так далее. Марьямаа выпустил два сольных альбома и участвовал в записи более 30 альбомов в качестве приглашенного музыканта или участника ансамбля. Первый сольный альбом Хольгера вышел при поддержке Клуба друзей Барклая де Толли, в который входят бизнесмены, интересующиеся историей и культурой.
В декабре 2020 года концерт Хольгера посетил президент Эстонской Республики Алар Карис, который приходил послушать его в нью-йоркский джаз-клуб Blue Note. С 2015 года Хольгер Марьямаа живет в Нью-Йорке. Повзрослевший вундеркинд стал одним из самых востребованных джазовых пианистов США, Европы и Азии. На данный момент Хольгер является единственным эстонцем, ставшим Артистом Yamaha.
Чад Лефковиц-Браун, которого газета New York Daily News окрестила не иначе как „феноменальным саксофонистом“, гастролировал по всему миру в качестве руководителя оркестра с самыми разными суперзвездами, от Криса Ботти до Тейлор Свифт. Он солировал в оркестре Juilliard Jazz и играл в составе многократного лауреата премии „Грэмми“ Afro Latin Jazz Orchestra. Чад Лефковиц-Браун – один из самых востребованных джазовых музыкантов своего поколения, а в социальных сетях у него более 275 000 преданных подписчиков.