В сентябре джазовый пианист Хольгер Марьямаа даст три больших концерта в Эстонии

13 сентября в концертном зале Alexela, 14 сентября в концертном зале Vanemuine в Тарту и 16 сентября в Vaba Lava в Нарве Марьямаа выйдет на сцену со своим трио, в котором также играют Хейкко Реммель (контрабас) и Юсси Лехтонен (ударные). Особый гость концертов – ярчайший саксофонист Америки Чад Лефковиц-Браун (США).

На данный момент это самые крупные концерты Марьямаа в Эстонии. После Таллинна, Тарту и Нарвы гастроли музыкантов продолжатся во Франции и Испании.

По словам Хольгера Марьямаа, он с нетерпением ждет встречи с эстонской публикой. „Мне удавалось выступать в Эстонии по несколько раз в год, и все эти концерты проходили в незабываемой атмосфере, а публика принимала меня просто восхитительно. Будь то наш любимый джаз-клуб Philly Joe's или недавно завершившийся TAFF: fest в Хаапсалу. Такие удивительно теплые отзывы слушателей вдохновили нас на серию из трех концертов, два из которых пройдут за пределами Таллинна: в этот раз в Тарту и Нарве. Я знаю, что в этих городах тоже очень много ценителей джаза и наших поклонников, с которыми мы надеемся встретиться в сентябре“, – сказал Марьямаа.