Конфуз! Бастующих актеров на премьере фильма Диснея пришлось заменять Микки Маусом

„У меня двоякие чувства, хотя я горжусь всем актерским составом и сценаристкой Кэти Дипполд. Если они не могут быть здесь, чтобы поговорить о мультфильме, то это должен сделать я. Печально, что их здесь нет. Но я понимаю и поддерживаю причину, по которой они отказали“, — сказал режиссер проекта Джастин Симиен.

Изначально на красную дорожку в Диснейленде должны были выйти Тиффани Хэддиш, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис, Дэн Леви, Розарио Доусон и др. Однако они не смогли посетить мероприятие из-за начала забастовки актеров, которую объявили 13 июля.

Вскоре после начала акций несколько студий решили отменить запланированные мероприятия с участием актеров — в частности, отказались проводить красную дорожку фильма „Оппенгеймер“ в Нью-Йорке. С лондонской премьеры фильма, которая прошла 13 июля, актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант ушли сразу же после того, как профсоюз Гильдии актеров (SAG-AFTRA) объявил о начале акции.

Поводом для начала забастовки стало то, что SAG-AFTRA не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.

Забастовка получила и поистине катастрофические последствия: Александру Невскому пришлось приостановить съёмки завершающего фильма своей вестерн-трилогии — „Последние герои Рио-Браво“. Однако „русский Шварценеггер“ полностью поддерживает бастующий коллег. Ради принципов он согласен потерпеть. А каково зрителям?!