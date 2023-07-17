В Кадриорге пройдет спортивно-музыкальное мероприятие для людей с ограниченными возможностями

Лето – лучшее время для проведения активного досуга на свежем воздухе. MTÜ NAGU SINA приглашает людей с ограниченными возможностями, а также их родных, друзей и всех желающих принять участие в Дне свободного движения.



В программе – спортивная разминка под руководством профессионального тренера Жанны Соо, которая покажет, как с помощью простых подручных средств поддерживать свою физическую форму. Затем под зажигательную музыку можно будет разучить несколько танцевальных движений и зарядиться позитивной энергией. Далее желающие отправятся на небольшую прогулку по парку.



„К сожалению, у нас в городе крайне мало мероприятий, организованных непосредственно для людей с ограниченными возможностями, особенно для маломобильных людей. Поэтому они либо вынуждены сидеть дома, либо проводить время, просто гуляя в ближайшем парке. В этот июльский день хотелось бы собраться большой компанией, интересно и с пользой провести время, размяться, потанцевать, познакомиться поближе и поделиться друг с другом своим опытом. Будем рады видеть всех, кто захочет к нам присоединиться“, - рассказала основатель MTÜ NAGU SINA Татьяна Филиппова.



День свободного движения пройдет 22 июля в Кадриорге, на Концертной площадке возле Розария, начало в 16:00, продолжительность около двух часов. Вход свободный. На месте будут присутствовать волонтёры, к которым в любую минуту можно обратиться за помощью.



В случае плохой погоды, мероприятие будет перенесено на другую дату. Следить за информацией и зарегистрироваться можно здесь.