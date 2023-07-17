„На этом все“: шоураннеры „Доктора Кто“ напугали фанатов

Вернувшийся спасать сериал после провала предыдущего шоураннера Криса Чибнела Расселл Т. Дэвис сообщил в Instagram, что съемки 14-го сезона сериала „Доктор Кто“ завершены. Он также опубликовал снимок с командой, работавшей над проектом.

Точная дата выхода предстоящего сезона неизвестна. Возможно, это 23 ноября — в день 60-летия сериала. Однако до этого ещё должны выйти три спецэпизода, в которых к роли Доктора вновь вернётся полюбившийся зрителям Дэвид Теннант). Таким нехитрым способом Дэвис попытается вернуть зрителей, которые в ужасе разбежались в ходе последних сезонов сериала, когда что-то пытался выжать из последних сил Стивен Моффат, а затем всё едва не похоронил Крис Чибнел.

Благо, ещё первые сценаристы сериала придумали, как его можно снимать вечно: по их задумке главный герой — инопланетянин, который может регенерировать, и одного актёра легко может заменить другой. Однако впервые артист, вернувшийся к роли, сыграет не того же Доктора (в случае с Теннантом Десятого), а нового (Четырнадцатого). Затем его сменит Шути Гатва — и он планирует пробыть на боевом посту минимум два сезона.