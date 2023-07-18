Экстренно госпитализирован актер Игорь Ясулович

81-летний Игорь Николаевич чувствовал себя плохо последние несколько дней. В какой-то момент его состояние резко ухудшилось — пришлось вызывать скорую. Врачи приехали по адресу, осмотрели пациента и экстренно увезли в одну из московских больниц.

Там ему сделали две операции — в почки установили специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. В ближайшее время хирурги хотят провести ещё одну. Сам руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием.