Таллиннский бал цветов приглашает на международный конкурс цветочных платьев в парк Кадриорг

Бал цветов — красивая ежегодная традиция в Таллинне. Это гармония искусства, хорошей музыки и красоты цветов.

23 июля в 18:00 в парке Кадриорг бессменный организатор самого цветочного летнего мероприятия Таллинна и муза цветочной гармонии Татьяна Тридворнова организует международный конкурс „Цветочное платье“. Это уникальный международный конкурс и дефиле платьев и образов, созданных из живых цветов.

„Цветы и музыка не требуют перевода. Они понятны всем людям, – говорит Татьяна. – Красота радует и объединяет нас. Я счастлива, что своими цветочными творениями мы можем доставить нашим зрителям радость и хорошее настроение в такие тревожные времена. Мы с любовью делаем Бал цветов. Следующий год для Бала цветов – юбилейный, ему исполняется 25 лет. И моя мечта устроить настоящий фестиваль. Есть же у Таллинна „Дни моря“. Очень хочется, чтобы у нас были ещё и Цветочные дни — Lillepäevad!“

Жемчужиной Бала цветов является международный конкурс „Цветочное платье“, где за эти годы представили свои цветочные шедевры на суд зрителей и компетентного жюри флористы из Голландии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Словении, Латвии, Литвы, Армении, Украины и других стран. В этом году на участие в конкурсе „Цветочное платье“ зарегистрировались 12 команд.

Таллиннский бал цветов радует поклонников цветочной красоты и профессионального мастерства флористов с 1999 года. Праздник поддерживает мэрия Таллинна, а также многие партнёры и спонсоры проекта.

Призовой фонд для победителей конкурса:

1 место – GOLD PRIZE 1000 €,

2 место – SILVER PRIZE 600 €

3 место – BRONZE PRIZE 300 €

Давайте встретимся на Балу цветов в середине лета, чтобы прекрасное ощущение лета длилось весь год!