„Российское общество деградировало абсолютно“: Максим Покровский дал большое интервью о войне, России и эмиграции

О первой реакции на войну: „К 24 февраля мы были абсолютно готовы ощетиниться, что мы и сделали на первой же неделе войны. Мы Яну Шенкману для „Новой газеты“ сразу мягко сказали, что это невозможно, что убийства не могут быть оправданны. Мы начали с конкретной, но не радикально жесткой формулировки, а потом уже в прямом смысле слова ощетинились. Наша первая щетина вылезла на третьей или четвертой неделе, потому что надо было потратить время на производство первой песни“.

Об изменении позиции (ещё в 2019 Максим не стремился выражать в песнях политический протест: „Меняется время. Со временем меняемся и мы. Надеюсь, что не меняемся в своем ядре, но наш процессор начинает обрабатывать другие сигналы. Поэтому мы и на выходе получаем другой сигнал. Это во-первых. Во-вторых, за этот год я нас анализировал и, разумеется, не собирался и не собираюсь переписывать нашу историю и искать в песнях пророчества и предвестники нынешних наших синглов. С другой стороны, очень многие песни „Ногу свело!“ были обращены, действительно, как я и говорил в том интервью, не напрямую к обществу, но говорили ему: „Ты немножко сошло с ума в своей тупости, в своей похожести“.

О цели песен: „После начала войны был период детских надежд. Мне, парню за 50, действительно показалось, что я могу что-то поменять. Разумеется, я поменять ничего не мог и не смогу. Другой вопрос, что в процессе войны, о чем тоже я говорил публично несколько раз, наша задача вырисовалась сама. Она к нам пришла, и мы поняли, что уже и так ее выполняем. Это моральная помощь тем, кто находится по эту сторону добра и зла, как принято сейчас говорить. Мне не очень нравится эта упрощенная формулировка, но она помогает по крайней мере быстро высказаться“.