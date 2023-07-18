ФОТО | У соседей горячо! На фестивале Positivus выступили Сэм Смит и Little Big, возбуждено несколько уголовных дел

Хедлайнером второго дня фестиваля в Риге стала поп-звезда Сэм Смит. Также в субботу на трех сценах Positivus выступили группа Alt-J, латвийский хип-хоп исполнитель Gustavo, группа Sleaford Mods, российский дуэт Little Big и такие исполнители, как Zeļgis, Wiesulis, HUNN, Martas asinis, Vultura, Perestroika.

За два дня музыкального фестиваля Positivus зарегистрировано 63 различных нарушения, но серьезных инцидентов не было, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Латвии Гита Гжибовска.

В первый день фестиваля полиция зафиксировала 30 нарушений, во второй день – 33. Количество зарегистрированных нарушений такое же, как и в прошлом году, когда фестиваль впервые проводился в Риге на Луцавсале.

Полицейские следили за тем, чтобы на фестивале не использовались наркотические вещества, им помогали кинологи со служебными собаками. Часть возбужденных дел об административных правонарушениях связана с хранением наркотических веществ или нахождением под воздействием этих веществ.

Возбуждено несколько уголовных дел по факту приобретения и хранения наркотических или психотропных веществ, по которым были назначены экспертизы. Также возбуждены административные правонарушения за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, за хранение открытой упаковки алкогольных напитков, за распитие несовершеннолетними спиртных напитков и т.д.