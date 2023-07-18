По соседству с домом Вайкуле появилась Villa Alla. Может, там Пугачева?(3)
Наблюдательные юрмальчане и гости города обратили внимание, что на вилле, находящейся по соседству с особняком Лаймы Вайкуле, появилась надпись Villa Alla, — пишет латвийский Delfi.
Сразу же возникли слухи, что виллу приобрела Алла Пугачева, давняя подруга Лаймы Вайкуле, чтобы жить по соседству. Некоторые источники даже подтверждают эту информацию, однако некоторые опровергают, добавляя, что владелица недвижимости — действительно Алла из России, но не Пугачева, а Духовa, „мама“ шоу-балета TODES.
Издание Kas Jauns провело своё расследование и разочаровало результатами поклонников обеих Алл. Согласно информации из Земельной книги, особняк принадлежит двум персонам: Алле Александровой и Павлу Александрову. Они приобрели его в 2014 году вместе с земельным участком за 1,315 млн евро. Надпись Villa Alla на фасаде появилась совсем недавно.
Между тем, участок земли по другую сторону особняка Лаймы Вайкуле вот уже несколько лет в продаже, однако покупатель до сих пор не найден. Так что у Пугачёвой ещё есть возможность поселиться возле Лаймы.
Пока же она хоть перебралась с семьей в Юрмалу, арендовала совсем другой дом, Villa Marta, стоимость проживания в котором достигает 150 тысяч евро за летний сезон.