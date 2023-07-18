Линдси Лохан в 37 лет впервые стала матерью

Точная дата рождения малыша пока не уточняется, но известно, что ребёнок родился в Дубае, где последние годы проживает Лохан.

Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Отцом ребенка и избранником Лохан является арабский финансист Бадер Шаммас, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Двумя годами позже Шаммас сделал Лохан предложение, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.