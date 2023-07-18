18.07.2023, 14:14
Линдси Лохан в 37 лет впервые стала матерью
ФОТО: | AP
37-летняя звезда „Чумовой пятницы“ Линдси Лохан впервые стала мамой, сообщает Page Six. У актрисы родился сын, которого назвали арабским именем Луай. В переводе оно означает „защитник“. Новоиспеченная мама поделилась радостной новостью со своими поклонниками в личных соцсетях.
„Наша семья счастлива до Луны и обратно“, — написала Лохан.
Точная дата рождения малыша пока не уточняется, но известно, что ребёнок родился в Дубае, где последние годы проживает Лохан.
Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Отцом ребенка и избранником Лохан является арабский финансист Бадер Шаммас, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Двумя годами позже Шаммас сделал Лохан предложение, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.