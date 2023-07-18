Григорий Лепс назвал себя предателем

„Предатель по сути…Я предал, я знаю. Я каюсь за это, я каюсь, рыдая. И эти грехи не дано искупить. О Боже, приказывай жить“, — поет Лепс.

Сам музыкант в разговоре с журналистами признался, что из всего альбома этот трек ему особенно по душе. Певец открыто заявил, что считает себя предателем по отношению к бывшей супруге Анне Шаплыковой, разводу с которой и посвящена песня. При этом бывшая возлюбленная не пришла на концерт Лепса — в зале из родственников музыканта была только его дочь Инга.

В декабре 2021 года Лепс и Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста. По словам адвоката Шаплыковой, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына.