Эндрю Лоуренс-Кинг и Таллиннский барочный оркестр дадут в Нарве бесплатный концерт

„Этот вечер мы посвящаем женщинам Нарвы. В Нарве всегда жили сильные женщины, которые двигают жизнь вперед и благодаря которым поддерживается духовность нашего города“, – говорит организатор концерта Юлия Савицкая.

В XVII веке Италия, откуда позаимствована музыка, которая прозвучит на концерте, была настоящей колыбелью культуры. Быстрые социальные изменения, возможно, столь же стремительные, какие мы видим сегодня, проникли и в культуру. Огромные контрасты, удивительные сочетания тембров, размах и оптимизм – именно эти слова первым делом приходят в голову.

Посетители концерта услышат музыку, какой она была задумана, благодаря тому что уже не в первый раз с Таллиннским барочным оркестром сотрудничает Эндрю Лоуренс-Кинг. Настоящий король арфы, который, вне всякого сомнения, входит в пятерку наиболее активно действующих легенд ранней музыки. В составе Таллиннского барочного оркестра можно увидеть и услышать музыкантов из всех наиболее известных действующих в Эстонии ансамблей ранней музыки, а также ряд концертмейстеров групп музыкальных инструментов из ERSO, оркестра национальной оперы „Эстония“ и исполнителей струнной музыки из Таллиннского камерного оркестра. Репетиции проходят каждую неделю и концерты – каждый месяц. Примечательно и то, что работа музыкантов, в т. ч. и Эндрю Лоуренса-Кинга, не оплачивается. В основе проекта лежит любовь к ранней музыке и надежда на лучшие времена.

Мы абсолютно уверены в том, что эти времена настанут, ведь Эндрю Лоуренс-Кинг принес в оркестр правильные специи, выбросил индукционную плиту и заменил ее открытым огнем, а в качестве сырья здесь используются исключительно наследственные сорта. Цель всего этого в том, чтобы музыка максимально трогала, достигая абсолютного великолепия. Именно так, как было в момент ее создания. Результатом станет полный впечатлений вечер и лучший подарок этим летом.

Концерт пройдет при сотрудничестве MTÜ ContempArt и Таллиннского барочного оркестра.

В августе Нарва будет вновь ждать меломанов. С 16 по 19 августа в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции пройдут VII Дни оперы в Нарве. Состоятся премьеры опер „Замок герцога Синяя Борода“ Белы Бартока и „Адриана Лекуврёр“ Франческо Чилеа. Фестиваль также посетят опера Джованни Перголези „Служанка-госпожа“ в исполнении Литовской национальной оперы и основанный на музыке Depeche Mode современный балет „Another World“ в исполнении Балтийского театра балета. В программе также балет Евгения Гриба и Джека Трейлена „Flesh“, премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году. Дополнительная информация: www.narvaopera.ee