„О доме не думаю“: Земфира рассказала о жизни в эмиграции

Певица поделилась информацией о своей жизни и работе за границей. По словам звезды, у нее большие творческие планы. Также она призналась, что ощущает себя профессионально очень востребованной в других странах.

„Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно. Пока есть четыре песни. Выгляжу хорошо“, — написала Земфира.